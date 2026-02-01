Randonnée littéraire L’assemblée _ l’échappée Saint-Julien-Chapteuil
Randonnée littéraire L’assemblée _ l’échappée Saint-Julien-Chapteuil samedi 21 février 2026.
Randonnée littéraire
L’assemblée _ l’échappée 18 Avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Randonnée littéraire dans les sucs avec Violaine Bérot accompagnée par Elsa Sanial.
9h30 accueil café
10h00 départ
12h30 déjeuner sorti du sac
15h30 retour accueil goûter à L’Échappée.
Places limitées Réservation obligatoire
.
L’assemblée _ l’échappée 18 Avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mediatheque@saintjulienchapteuil.fr
English :
Literary walk in the sucs with Violaine Bérot accompanied by Elsa Sanial.
9:30 am: coffee welcome
10:00 am: departure
12:30 pm: packed lunch
3:30pm: return welcome snack at L?Échappée.
Limited places Reservation required
