Randonnée littéraire L’assemblée _ l’échappée Saint-Julien-Chapteuil

Randonnée littéraire

L’assemblée _ l’échappée 18 Avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Début : 2026-02-21 09:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Randonnée littéraire dans les sucs avec Violaine Bérot accompagnée par Elsa Sanial.

9h30 accueil café

10h00 départ

12h30 déjeuner sorti du sac

15h30 retour accueil goûter à L’Échappée.

Places limitées Réservation obligatoire

.

English :

Literary walk in the sucs with Violaine Bérot accompanied by Elsa Sanial.

9:30 am: coffee welcome

10:00 am: departure

12:30 pm: packed lunch

3:30pm: return welcome snack at L?Échappée.

Limited places Reservation required

