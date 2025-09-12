Randonnée l’Orgeletaine Salle polyvalente Orgelet

Randonnée l’Orgeletaine

Salle polyvalente Chemin du Quart Orgelet Jura

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 11:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Randonnée l’Orgeletaine le 7 juin au départ de la salle polyvalente Gérard Perrier à Orgelet de 8h à 11h. Plusieurs circuits 7,5 km, 11 km, 19 km.

Boucles autour d’Orgelet. Le circuit de 19km va jusqu’au lac de Vouglans.

Inscription sur place. .

Salle polyvalente Chemin du Quart Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 19 01 55 rando.marche.orgelet@gmail.com

