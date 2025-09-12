Randonnée l’Orgeletaine Salle polyvalente Orgelet
Randonnée l’Orgeletaine Salle polyvalente Orgelet dimanche 7 juin 2026.
Randonnée l’Orgeletaine
Salle polyvalente Chemin du Quart Orgelet Jura
Tarif : – – 6 EUR
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 11:00:00
2026-06-07
Randonnée l’Orgeletaine le 7 juin au départ de la salle polyvalente Gérard Perrier à Orgelet de 8h à 11h. Plusieurs circuits 7,5 km, 11 km, 19 km.
Boucles autour d’Orgelet. Le circuit de 19km va jusqu’au lac de Vouglans.
Inscription sur place. .
Salle polyvalente Chemin du Quart Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 19 01 55 rando.marche.orgelet@gmail.com
