Randonnée MAISON GARBAY Luglon

Randonnée

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Un groupe de marcheurs, de tous les niveaux qui organisent deux randonnées par mois, en semaine et en week end, pour tous les goûts et les couleurs. Chaque mois vous vous retrouvez pour organisez les randonnées ensemble suivant vos besoins, vos envies et vos possibles.

Convivial et dynamique.

GRATUIT . Covoiturage organisé pour chaque départ de Sabres et Luglon. .

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 info@maisongarbay.fr

English : Randonnée

A group of walkers of all levels who organize two hikes a month, on weekdays and weekends, for all tastes and colors. Each month, you meet to organize the hikes together according to your needs, desires and possibilities.

L’événement Randonnée Luglon a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Cœur Haute Lande