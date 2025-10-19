Randonnée L’Usselloise Ussel

Route de Ponty Ussel Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Dans le cadre d’Octobre Rose, la Ligue contre le cancer Corrèze et la ville d’Ussel vous invitent à la randonnée Usselloise sur le site de Ponty.

Départ à 9h30, parcours de 5 & 10 km.

Ouvert à tous

Nouveau Challenge Entreprise .

Route de Ponty Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 94 52 cd19@ligue-cancer.net

