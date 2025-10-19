Randonnée L’Usselloise Ussel
Randonnée L’Usselloise
Route de Ponty Ussel Corrèze
Dans le cadre d’Octobre Rose, la Ligue contre le cancer Corrèze et la ville d’Ussel vous invitent à la randonnée Usselloise sur le site de Ponty.
Départ à 9h30, parcours de 5 & 10 km.
Ouvert à tous
Nouveau Challenge Entreprise .
Route de Ponty Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 94 52 cd19@ligue-cancer.net
