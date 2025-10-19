Randonnée Manneville-ès-Plains

Randonnée Manneville-ès-Plains dimanche 19 octobre 2025.

Randonnée

Manneville-ès-Plains Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:30:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Dans le cadre de la Ligue contre le cancer , randonnée ouverte à tous, avec rendez-vous à 9h30 pour le café d’accueil et un départ à 10h00. Tél 06 32 71 46 50

Libre participation .

Manneville-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 71 46 50

English : Randonnée

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée Manneville-ès-Plains a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre