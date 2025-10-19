Randonnée Manneville-ès-Plains
Dans le cadre de la Ligue contre le cancer , randonnée ouverte à tous, avec rendez-vous à 9h30 pour le café d’accueil et un départ à 10h00. Tél 06 32 71 46 50
Libre participation .
Manneville-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 71 46 50
