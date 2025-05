Randonnée Manoirs et Châteaux – Quintin, 29 mai 2025 09:00, Quintin.

Côtes-d’Armor

Randonnée Manoirs et Châteaux Place 1830 Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 09:00:00

fin : 2025-05-29 17:30:00

Date(s) :

2025-05-29

Place au Patrimoine le matin avec une itinérance de 14 kilomètres ponctuée d’étapes aux Châteaux de la Noé Sèche et de Crenan au Foeil et Manoir de la Ville Daniel à Plaine-Haute à la découverte de ces belles bâtisses, de leur histoire.

Une pause pique-nique est prévue à Sainte-Anne du Houlin

A 14h30, départ de Ste-Anne du Houlin pour un parcours de retour plus bucolique par la Vallée du Goüet, ses Chaos, ses richesses naturelles.

Cette randonnée est modulable.

Les marcheurs réguliers pourront faire les 27 km. Pour les autres, il y a la possibilité de faire soit l’aller, soit le retour. Le trajet du matin avec ses pauses patrimoniales est plus facile.

Un système de navette gratuite ramène les gens à leur véhicule. Ainsi, quelqu’un ne voulant faire que le matin sera ramené Place 1830, à Quintin, soit avant le repas, soit juste après. Quelqu’un préférant le trajet de l’après-midi, sera ramené à Plaine-Haute après son arrivée à Quintin.

Sur inscription par téléphone. Apporter son pique-nique. .

Place 1830

Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 64 43 52

L’événement Randonnée Manoirs et Châteaux Quintin a été mis à jour le 2025-05-06 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme