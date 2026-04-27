Quintin

Randonnée Manoirs et Châteaux

Place 1830 Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:45:00

fin : 2026-05-14 17:15:00

Date(s) :

2026-05-14

Place au Patrimoine le matin avec une itinérance de 14 kilomètres ponctuée d’étapes aux Châteaux de la Noé Sèche et de Crenan au Foeil et au Manoir de la Ville Daniel à Plaine-Haute à la découverte de ces belles bâtisses, de leur histoire.

Pause pique-nique à Sainte-Anne du Houlin (donc prévoir son pique-nique)

A 14h30, départ de Sainte-Anne du Houlin pour un parcours de retour plus bucolique par la Vallée du Goüet, ses Chaos, ses richesses naturelles.

Cette randonnée est modulable. Les marcheurs réguliers pourront faire les 27 km. Pour les autres, il y a la possibilité de faire soit l’aller, soit le retour. Le trajet du matin avec ses pauses patrimoniales est plus facile.

Un système de navette gratuite ramène les gens à leur véhicule. Ainsi, quelqu’un ne voulant faire que le matin sera ramené Place 1830, à Quintin, soit avant le repas, soit juste après.

Quelqu’un préférant le trajet de l’après-midi, sera ramené à Plaine-Haute, après son arrivée à Quintin, en fin de journée.

Prévoir de bonnes chaussures.

Le pique-nique sera déposé dans la navette.

Circuit 14 km le matin ,13 km l’après midi

Inscription par téléphone. .

Place 1830 Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 64 43 52

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English : Randonnée Manoirs et Châteaux

L’événement Randonnée Manoirs et Châteaux Quintin a été mis à jour le 2026-04-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme