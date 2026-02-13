RANDONNÉE MARCHE NORDIQUE, Basse-Pointe, Basse-Pointe

RANDONNÉE MARCHE NORDIQUE Dimanche 22 février, 06h00 Basse-Pointe

Tarifs : 12 € pour les abonnés *(participant aux séances hebdomadaires de marche nordique / 15 € pour les non-abonnés / Option bus*: +15 € par personne si départ en bus / Inscription et réservation obligatoires /Virement bancaire *(RIB en message privé)*

Nous aurons le grand plaisir de retrouver *Nicolas DOMERGUE* @fouje.beni *guide accompagnateur en moyenne montagne*, qui nous fera découvrir ce site chargé d’histoire, avec sa passion et sa manière unique de raconter.

Basse-Pointe Basse-Pointe Basse-Pointe 9721 Martinique

L’association Ba Sa Balan à le plaisir de vous inviter à sa *prochaine randonnée de marche nordique*, sur un *lieu de mémoire cher à notre histoire. Une marche entre nature, transmission et souvenir.