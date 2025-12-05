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AGENDA · Piriac-sur-Mer

Randonnée « Marcher pour Elles » Octobre Rose Piriac-sur-Mer

dimanche 4 octobre 2026 · Piriac-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Place Paul Vince
Ville
44420 Piriac-sur-Mer
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Piriac-sur-Mer

Randonnée « Marcher pour Elles » Octobre Rose

Place Paul Vince Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Randonnée de 10km : départ 10h
Randonnée de 5km: départ 10h30
Inscritpions ouvertes à partir de 9h30

Un détail rose est le bienvenu !   .

Place Paul Vince Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire   cac.piriac.contact@laposte.net

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English :

L’événement Randonnée « Marcher pour Elles » Octobre Rose Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44

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