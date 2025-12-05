AGENDA · Piriac-sur-Mer
Randonnée « Marcher pour Elles » Octobre Rose Piriac-sur-Mer
dimanche 4 octobre 2026 · Piriac-sur-Mer
Informations pratiques
Piriac-sur-Mer
Randonnée « Marcher pour Elles » Octobre Rose
Place Paul Vince Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Randonnée de 10km : départ 10h
Randonnée de 5km: départ 10h30
Inscritpions ouvertes à partir de 9h30
Un détail rose est le bienvenu ! .
Place Paul Vince Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire cac.piriac.contact@laposte.net
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English :
L’événement Randonnée « Marcher pour Elles » Octobre Rose Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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