Randonnée Mars Bleu Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits

Randonnée Mars Bleu Bécon-les-Granits

Complexe sportif Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 08:30:00

fin : 2026-03-22 10:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Randonnée pédestre au profit de la ligue contre le cancer, le dimanche 22 mars 2026 à Bécon-les-Granits.

3 parcours 4,5 km (accessible en poussette et PMR), 8km et 12,5 km.

Inscription sur https://www.ligue-cancer.net/49-maineetloire/agenda .

Complexe sportif Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 89 52 79 98 jacques.bonhommet@orange.fr

English :

Walk in aid of the League Against Cancer, Sunday March 22, 2026 in Bécon-les-Granits.

