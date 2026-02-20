Randonnée Mars Bleu Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits
Randonnée Mars Bleu Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits dimanche 22 mars 2026.
Randonnée Mars Bleu Bécon-les-Granits
Complexe sportif Bécon-les-Granits Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 08:30:00
fin : 2026-03-22 10:30:00
Date(s) :
2026-03-22
Randonnée pédestre au profit de la ligue contre le cancer, le dimanche 22 mars 2026 à Bécon-les-Granits.
3 parcours 4,5 km (accessible en poussette et PMR), 8km et 12,5 km.
Inscription sur https://www.ligue-cancer.net/49-maineetloire/agenda .
Complexe sportif Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 89 52 79 98 jacques.bonhommet@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Walk in aid of the League Against Cancer, Sunday March 22, 2026 in Bécon-les-Granits.
L’événement Randonnée Mars Bleu Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme Anjou bleu