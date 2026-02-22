Randonnée Mars bleu

Parking du gymnase Eyzerac Dordogne

Dans le cadre de Mars Bleu National pour la sensibilisation au dépistage du cancer colo rectal. 2 circuits 6 ou 10 km

Randonnée pédestre 2 circuits de 6 et 10 km en partenariat avec la marche nordique participation 5 € au profit de la ligue contre le cancer rassemblement 8 h 30 départ 9 h rdv au parking du gymnase pot de l’amitié offert par la municipalité – .

Parking du gymnase Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 82 80 36

English : Randonnée Mars bleu

As part of the National Blue March to raise awareness of colorectal cancer screening. 2 circuits: 6 or 10 km

L’événement Randonnée Mars bleu Eyzerac a été mis à jour le 2026-02-19 par Isle-Auvézère