Randonnée Mars bleu Eyzerac
Randonnée Mars bleu Eyzerac dimanche 1 mars 2026.
Randonnée Mars bleu
Parking du gymnase Eyzerac Dordogne
Tarif : – –
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Dans le cadre de Mars Bleu National pour la sensibilisation au dépistage du cancer colo rectal. 2 circuits 6 ou 10 km
Randonnée pédestre 2 circuits de 6 et 10 km en partenariat avec la marche nordique participation 5 € au profit de la ligue contre le cancer rassemblement 8 h 30 départ 9 h rdv au parking du gymnase pot de l’amitié offert par la municipalité – .
Parking du gymnase Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 82 80 36
English : Randonnée Mars bleu
As part of the National Blue March to raise awareness of colorectal cancer screening. 2 circuits: 6 or 10 km
