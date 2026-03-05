Randonnée Mars Bleu Lanouaille
Randonnée Mars Bleu Lanouaille samedi 14 mars 2026.
Randonnée Mars Bleu
Base de loisirs de Rouffiac Lanouaille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Lanouaille Samedi 14 mars Randonnée mars bleu de 6, 5 km organisée par l’Antenne de la Ligue contre le cancer. Départ 14 heures parking de Rouffiac pour se rendre au Puy de Lanouaille. Goûter et retour en bus gratuit. Participations 5€. Contact 06 23 84 17 06.
Base de loisirs de Rouffiac Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 84 17 06
English : Randonnée Mars Bleu
Kaolin Loop: 8km.
Meet at 2pm on Place du Château.
