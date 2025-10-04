Randonnée matinale et petit déj’ Route de Sauze, D112 Plibou centre Sauzé-Vaussais

Route de Sauze, D112 Plibou centre Pliboux Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Balade de 6 à 8 km sur les chemins de campagne, à un rythme adapté à chacun.e.

Inscription préalable requise Prix 4 €, à régler sur place.

Accueil chaleureux avec un petit-déjeuner sain et convivial, servi entre 8 h et 9 h.

Possibilité de pique-niquer au retour.

Nous vous conseillons de prévoir une gourde et une tenue adaptée à la météo.

Des panneaux indicatifs seront installés le jour même pour vous guider vers la localisation exacte. .

Route de Sauze, D112 Plibou centre Pliboux Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 81 55 70

