Randonnée matinale et petit déj’ Route de Sauze, D112 Plibou centre Sauzé-Vaussais
Randonnée matinale et petit déj’ Route de Sauze, D112 Plibou centre Sauzé-Vaussais samedi 4 octobre 2025.
Randonnée matinale et petit déj’
Route de Sauze, D112 Plibou centre Pliboux Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Balade de 6 à 8 km sur les chemins de campagne, à un rythme adapté à chacun.e.
Inscription préalable requise Prix 4 €, à régler sur place.
Accueil chaleureux avec un petit-déjeuner sain et convivial, servi entre 8 h et 9 h.
Possibilité de pique-niquer au retour.
Nous vous conseillons de prévoir une gourde et une tenue adaptée à la météo.
Des panneaux indicatifs seront installés le jour même pour vous guider vers la localisation exacte. .
Route de Sauze, D112 Plibou centre Pliboux Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 81 55 70
English : Randonnée matinale et petit déj’
German : Randonnée matinale et petit déj’
Italiano :
Espanol : Randonnée matinale et petit déj’
L’événement Randonnée matinale et petit déj’ Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Pays Mellois