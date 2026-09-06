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AGENDA · Saint-Savinien

Randonnée matinale Saint-Savinien

dimanche 6 septembre 2026 · Saint-Savinien

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Mairie annexe d'Agonnay
Ville
17350 Saint-Savinien
Département
Charente-Maritime
Tarif
6 6 6

Saint-Savinien

Randonnée matinale

Mairie annexe d’Agonnay Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:30:00
fin : 2026-09-06 10:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Randonnée matinale sur les chemins d’Agonnay. Venez nombreux partager ce bon moment !
Deux parcours de 8 et 11 km, café de départ, ravitaillement et apéro à l’arrivée.
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Mairie annexe d’Agonnay Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 71 98 27 

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English :

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L’événement Randonnée matinale Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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