Informations pratiques

Saint-Savinien

Randonnée matinale

Mairie annexe d’Agonnay Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:30:00

fin : 2026-09-06 10:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Randonnée matinale sur les chemins d’Agonnay. Venez nombreux partager ce bon moment !

Deux parcours de 8 et 11 km, café de départ, ravitaillement et apéro à l’arrivée.

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Mairie annexe d’Agonnay Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 71 98 27

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English :

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L’événement Randonnée matinale Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge