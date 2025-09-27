Randonnée méditation à Carsac Carsac-Aillac

Randonnée méditation à Carsac Carsac-Aillac samedi 27 septembre 2025.

Randonnée méditation à Carsac

Carsac-Aillac Dordogne

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Parcours de 8km

Exercices de pleine conscience

Découverte du petit patrimoine tout au long du parcours

Pique-nique

Prévoir tenue adaptée pour la randonnée

Inscription obligatoire 06.42.30.02.04

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 30 02 04

English :

8km course

Mindfulness exercises

Discovery of local heritage along the way

Picnic

Appropriate clothing for the hike

Registration required: 06.42.30.02.04

German : Randonnée méditation à Carsac

Strecke von 8 km

Übungen zur Förderung der Achtsamkeit

Entdeckung des kleinen Kulturerbes entlang der Strecke

Picknick

Angemessene Kleidung für die Wanderung vorsehen

Anmeldung erforderlich: 06.42.30.02.04

Italiano :

Percorso di 8 km

Esercizi di mindfulness

Scoprire il patrimonio locale lungo il percorso

Picnic

Portare un abbigliamento adatto alla camminata

Iscrizione obbligatoria: 06.42.30.02.04

Espanol : Randonnée méditation à Carsac

Recorrido de 8 km

Ejercicios de atención plena

Descubra el patrimonio local a lo largo del camino

Picnic

Llevar ropa adecuada para la caminata

Inscripción obligatoria: 06.42.30.02.04

