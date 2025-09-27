Randonnée méditation à Carsac Carsac-Aillac

Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-09-27
Parcours de 8km
Exercices de pleine conscience
Découverte du petit patrimoine tout au long du parcours
Pique-nique
Prévoir tenue adaptée pour la randonnée

Inscription obligatoire 06.42.30.02.04
Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 30 02 04 

English :

8km course
Mindfulness exercises
Discovery of local heritage along the way
Picnic
Appropriate clothing for the hike

Registration required: 06.42.30.02.04

German : Randonnée méditation à Carsac

Strecke von 8 km
Übungen zur Förderung der Achtsamkeit
Entdeckung des kleinen Kulturerbes entlang der Strecke
Picknick
Angemessene Kleidung für die Wanderung vorsehen

Anmeldung erforderlich: 06.42.30.02.04

Italiano :

Percorso di 8 km
Esercizi di mindfulness
Scoprire il patrimonio locale lungo il percorso
Picnic
Portare un abbigliamento adatto alla camminata

Iscrizione obbligatoria: 06.42.30.02.04

Espanol : Randonnée méditation à Carsac

Recorrido de 8 km
Ejercicios de atención plena
Descubra el patrimonio local a lo largo del camino
Picnic
Llevar ropa adecuada para la caminata

Inscripción obligatoria: 06.42.30.02.04

