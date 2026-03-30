Randonnée Mendionde
Randonnée Mendionde dimanche 19 avril 2026.
Mendionde
Randonnée
Salle Hodia Mendionde Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Randonnée à pied, en vtt pour découvrir le village de Mendionde organisé par Garro Vtt.
Inscription sur place à partir de 7h30. Départ groupé à 8h30 pour découvrir les sentiers du village.
Buvette et restauration, lavage de vélo sur place. .
Salle Hodia Mendionde 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Randonnée
L’événement Randonnée Mendionde a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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