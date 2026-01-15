Randonnée mensuelle Salle du Pressoir Domaine de la Fresnaye Falaise
Randonnée mensuelle Salle du Pressoir Domaine de la Fresnaye Falaise vendredi 13 février 2026.
Salle du Pressoir Domaine de la Fresnaye Rue Georges Clemenceau Falaise Calvados
Tarif :
Date :
Début : 2026-02-13 09:30:00
fin : 2026-06-26 12:30:00
Date(s) :
2026-02-13 2026-03-20 2026-04-10 2026-05-22 2026-06-26
Randonnée pour tous en présence d’un éducateur sportif 1 fois par mois, sur des parcours de 8 à 10 km au départ du Pressoir de La Fresnaye à 9h30.
Retour au plus tard à 12h.
Annulation en cas de pluie continue.
Charge à chacun de s’équiper en chaussures, gourde, aliment sucré. .
Salle du Pressoir Domaine de la Fresnaye Rue Georges Clemenceau Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 27
Walks for all in the presence of a sports instructor once a month, on routes of 8 to 10 km, starting from the Pressoir de La Fresnaye at 9.30am.
