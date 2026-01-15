Randonnée mensuelle Salle du Pressoir Domaine de la Fresnaye Falaise

Randonnée mensuelle

Salle du Pressoir Domaine de la Fresnaye Rue Georges Clemenceau Falaise Calvados

Début : 2026-02-13 09:30:00

fin : 2026-06-26 12:30:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-03-20 2026-04-10 2026-05-22 2026-06-26

Randonnée pour tous en présence d’un éducateur sportif 1 fois par mois, sur des parcours de 8 à 10 km au départ du Pressoir de La Fresnaye à 9h30.

Retour au plus tard à 12h.

Annulation en cas de pluie continue.

Charge à chacun de s’équiper en chaussures, gourde, aliment sucré. .

Salle du Pressoir Domaine de la Fresnaye Rue Georges Clemenceau Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 27

Walks for all in the presence of a sports instructor once a month, on routes of 8 to 10 km, starting from the Pressoir de La Fresnaye at 9.30am.

