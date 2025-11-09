Randonnée Mensuelle Villefranche-de-Panat
Randonnée Mensuelle Villefranche-de-Panat dimanche 9 novembre 2025.
Randonnée Mensuelle
Place du Marché Villefranche-de-Panat Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Départ 8h Place du Marché. Direction Pont de Salars avec Courir en Lévézou. Participation 3€ + 3€ covoiturage. Apportez votre gobelet. Licence FFRP obligatoire ! Renseignements au 06 48 75 43 00
.
Place du Marché Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie
English :
Start 8am Place du Marché. Direction Pont de Salars with Courir en Lévézou. Participation: 3? + 3? car-pooling. Bring your cup. FFRP license required! Information on 06 48 75 43 00
German :
Abfahrt 8 Uhr Place du Marché. Richtung Pont de Salars mit Courir en Lévézou. Teilnahmegebühr: 3? + 3? für Fahrgemeinschaften. Bringen Sie Ihren Becher mit. Eine FFRP-Lizenz ist Pflicht! Informationen unter 06 48 75 43 00
Italiano :
Partenza ore 8 Place du Marché. Verso il Pont de Salars con Courir en Lévézou. Partecipazione: 3? + 3? in car-pooling. Portate la vostra tazza. È richiesta la licenza FFRP! Informazioni al numero 06 48 75 43 00
Espanol :
Salida 8h Place du Marché. Hacia Pont de Salars con Courir en Lévézou. Participación: 3? + 3? coche compartido. Trae tu taza. Licencia FFRP obligatoria Información en el 06 48 75 43 00
L’événement Randonnée Mensuelle Villefranche-de-Panat a été mis à jour le 2025-08-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)