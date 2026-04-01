Randonnée Mesnil-sous-Vienne
Randonnée Mesnil-sous-Vienne dimanche 26 avril 2026.
Mesnil-sous-Vienne
Randonnée
1 Place de la Mairie Mesnil-sous-Vienne Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
8 km pour toute la famille. Café au départ et collation à mi-parcours offerts. .
1 Place de la Mairie Mesnil-sous-Vienne 27150 Eure Normandie +33 6 13 28 72 39 comitebezulaforet@gmail.com
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English : Randonnée
L’événement Randonnée Mesnil-sous-Vienne a été mis à jour le 2026-04-14 par Vexin Normand Tourisme