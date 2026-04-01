Mesnil-sous-Vienne

Randonnée

1 Place de la Mairie Mesnil-sous-Vienne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

8 km pour toute la famille. Café au départ et collation à mi-parcours offerts. .

1 Place de la Mairie Mesnil-sous-Vienne 27150 Eure Normandie +33 6 13 28 72 39 comitebezulaforet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée

L’événement Randonnée Mesnil-sous-Vienne a été mis à jour le 2026-04-14 par Vexin Normand Tourisme