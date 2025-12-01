Randonnée Rue du Parçan Mesves-sur-Loire
Randonnée Rue du Parçan Mesves-sur-Loire dimanche 14 décembre 2025.
Randonnée
Rue du Parçan Départ devant l’église Mesves-sur-Loire Nièvre
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 12:00:00
2025-12-14
Participez à cette randonnée organisée par Les Mille Pattes , l’association sportive et culturelle de Mesves-sur-Loire. Départ à 9h, devant l’église. Ouvert à tous. .
Rue du Parçan Départ devant l’église Mesves-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 13 06 57
