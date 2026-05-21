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Randonnée Meux

Randonnée Meux samedi 6 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 17500 Meux

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : 0 0 0 gratuit pour les enfants

Meux

Randonnée

Salle des fêtes Meux Charente-Maritime

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

gratuit pour les enfants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Randonnée pédestre organisée par la commune de Meux, avec deux parcours de 7 ou 10 km. Restauration et buvette sur place. Au profit de l’AFMTéléthon.
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Salle des fêtes Meux 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 72 46 79 

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English :

Hiking organized by the commune of Meux, with two routes of 7 or 10 km. Catering and refreshments on site. In aid of the AFM-Téléthon.

L’événement Randonnée Meux a été mis à jour le 2026-05-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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