Randonnée Meux
Randonnée Meux samedi 6 juin 2026.
Meux
Randonnée
Salle des fêtes Meux Charente-Maritime
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
gratuit pour les enfants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Randonnée pédestre organisée par la commune de Meux, avec deux parcours de 7 ou 10 km. Restauration et buvette sur place. Au profit de l’AFMTéléthon.
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Salle des fêtes Meux 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 72 46 79
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English :
Hiking organized by the commune of Meux, with two routes of 7 or 10 km. Catering and refreshments on site. In aid of the AFM-Téléthon.
L’événement Randonnée Meux a été mis à jour le 2026-05-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge