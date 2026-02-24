Randonnée mobylettes Place de l’Abbé Joseph Prieur Luc-sur-Mer

Randonnée mobylettes

Place de l’Abbé Joseph Prieur Parking de l’église St Qentin Luc-sur-Mer Calvados

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19 16:30:00

2026-04-19

90km, un véhicule d'assistance est prévu pour accompagné les pilotes en cas de panne. Inscription par mail ou téléphone

5e randonnée en mobylette d’environ 90km, un véhicule d’assistance est prévu pour accompagné les pilotes en cas de panne.

La randonnée n’est pas une épreuve de vitesse, le code de la route doit être respecté. Tout manquement sera exclusivement supporté par l’auteur. Pour chaque participant il est demandé un bulletin d’inscription à retirer sur le site ou sur demande par mail ou téléphone. Le port du casque et des gants homologués sont obligatoire. Aucune inscription ne sera prise sur place. .

Place de l’Abbé Joseph Prieur Parking de l’église St Qentin Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 7 65 23 91 00 retromotoluc@gmail.com

English : Randonnée mobylettes

90km, an assistance vehicle is provided to accompany the riders in the event of a breakdown. Registration by e-mail or telephone

