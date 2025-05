Randonnée – Ecole Sainte-Marie Monsempron-Libos, 11 mai 2025 08:30, Monsempron-Libos.

Lot-et-Garonne

Randonnée Ecole Sainte-Marie 3 rue Beausoleil Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 2

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-11 08:30:00

fin : 2025-05-11

Date(s) :

2025-05-11

Randonnée avec 2 parcours de 2 ou 9 kms.

Départ entre 8h30 et 9h30. Café offert.

Inscription sur place à partir de 8h.

Ravitaillement à mi-parcours. Restauration et buvette à l’arrivée. Apéritif offert. Pique-nique tiré du sac sur place.

Ecole Sainte-Marie 3 rue Beausoleil

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 16 81 90

English : Randonnée

Hike with two routes of 2 or 9 km.

Departure between 8:30 and 9:30 a.m. Complimentary coffee.

Registration on site from 8:00 a.m.

Refreshments at the halfway point. Food and refreshments upon arrival. Complimentary aperitif. Picnic lunch on site.

German : Randonnée

Wanderung mit 2 Strecken von 2 oder 9 km.

Abfahrt zwischen 8:30 und 9:30 Uhr. Es wird Kaffee angeboten.

Anmeldung vor Ort ab 8 Uhr.

Verpflegung auf halber Strecke. Verpflegung und Erfrischung bei der Ankunft. Aperitif wird angeboten. Picknick aus dem Rucksack vor Ort.

Italiano :

Passeggiata con 2 percorsi di 2 o 9 km.

Partenza tra le 8.30 e le 9.30. Caffè gratuito.

Registrazione in loco dalle 8.00.

Ristoro a metà percorso. Cibo e ristoro all’arrivo. Aperitivo gratuito. Pranzo al sacco in loco.

Espanol : Randonnée

Paseo con 2 rutas de 2 o 9 kms.

Salida entre las 8.30 y las 9.30 h. Café gratuito.

Inscripción in situ a partir de las 8h.

Avituallamiento a mitad del recorrido. Comida y refrescos en la meta. Aperitivo gratuito. Almuerzo para llevar in situ.

L’événement Randonnée Monsempron-Libos a été mis à jour le 2025-05-05 par OT Fumel Vallée du Lot