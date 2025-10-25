Randonnée Mont-Laurent Mont-Laurent

Mairie Mont-Laurent Ardennes

Rendez-vous à 13h30 à la mairie

Mairie Mont-Laurent 08130 Ardennes Grand Est +33 6 33 08 67 87

English :

Meet at 1:30 p.m. at the town hall

German :

Treffpunkt um 13:30 Uhr am Rathaus

Italiano :

Appuntamento alle 13.30 presso il municipio

Espanol :

Reunión a las 13.30 en el ayuntamiento

