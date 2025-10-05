RANDONNÉE Montaigut-sur-Save

RANDONNÉE Montaigut-sur-Save dimanche 5 octobre 2025.

RANDONNÉE

RDV AU PARKING DE LA SALLE DES FÊTES Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Nous vous donnons rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes de Montaigut-sur-Save, pour une activité randonnée, organisée par le Foyer Rural.

Nous vous attendons nombreux ! 10 .

RDV AU PARKING DE LA SALLE DES FÊTES Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie foyer.rural.montaigut@gmail.com

English :

We look forward to seeing you in the parking lot of the village hall in Montaigut-sur-Save, for a hiking activity organized by the Foyer Rural.

German :

Wir treffen uns auf dem Parkplatz des Festsaals von Montaigut-sur-Save für eine Wanderaktivität, die vom Foyer Rural organisiert wird.

Italiano :

Vi aspettiamo nel parcheggio della sala del villaggio di Montaigut-sur-Save, per un’attività organizzata dal Foyer Rural.

Espanol :

Le esperamos en el aparcamiento de la sala de fiestas de Montaigut-sur-Save, para una actividad organizada por el Foyer Rural.

L’événement RANDONNÉE Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2025-09-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE