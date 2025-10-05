RANDONNÉE Montaigut-sur-Save
RANDONNÉE Montaigut-sur-Save dimanche 5 octobre 2025.
RDV AU PARKING DE LA SALLE DES FÊTES Montaigut-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Nous vous donnons rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes de Montaigut-sur-Save, pour une activité randonnée, organisée par le Foyer Rural.
Nous vous attendons nombreux ! 10 .
RDV AU PARKING DE LA SALLE DES FÊTES Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie foyer.rural.montaigut@gmail.com
English :
We look forward to seeing you in the parking lot of the village hall in Montaigut-sur-Save, for a hiking activity organized by the Foyer Rural.
German :
Wir treffen uns auf dem Parkplatz des Festsaals von Montaigut-sur-Save für eine Wanderaktivität, die vom Foyer Rural organisiert wird.
Italiano :
Vi aspettiamo nel parcheggio della sala del villaggio di Montaigut-sur-Save, per un’attività organizzata dal Foyer Rural.
Espanol :
Le esperamos en el aparcamiento de la sala de fiestas de Montaigut-sur-Save, para una actividad organizada por el Foyer Rural.
L’événement RANDONNÉE Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2025-09-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE