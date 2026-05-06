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Randonnée mortelle à Boquého Boqueho

Randonnée mortelle à Boquého Boqueho jeudi 13 août 2026.

Ville : 22170 Boqueho

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Boqueho

Randonnée mortelle à Boquého

Boqueho Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :
2026-08-13

L’Office de Tourisme Falaises d’Armor vous propose une randonnée guidée de 6km sur le thème de la mort en Bretagne. Un goûter vous sera offert à la fin de la balade. Sur inscription à l’Office de Tourisme. 6€, gratuit moins de 10 ans.   .

Boqueho 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47 

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English :

L’événement Randonnée mortelle à Boquého Boqueho a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Falaises d’Armor