Randonnée mortelle à Boquého Boqueho
Randonnée mortelle à Boquého Boqueho jeudi 13 août 2026.
Boqueho
Randonnée mortelle à Boquého
Boqueho Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-08-13
L’Office de Tourisme Falaises d’Armor vous propose une randonnée guidée de 6km sur le thème de la mort en Bretagne. Un goûter vous sera offert à la fin de la balade. Sur inscription à l’Office de Tourisme. 6€, gratuit moins de 10 ans. .
Boqueho 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47
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English :
L’événement Randonnée mortelle à Boquého Boqueho a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Falaises d’Armor