Randonnée motos Saint-Benoît-du-Sault
Randonnée motos Saint-Benoît-du-Sault dimanche 29 mars 2026.
Randonnée motos
Saint-Benoît-du-Sault Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29 09:30:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Le Salon de la Moto et du Monde Associatif approche à grands pas… et nous comptons sur VOUS pour faire de cet événement une vraie réussite pour notre département !
A l’occasion du salon de la moto de Chateauroux, venez participer à une randonnée moto, formation en tiroir, respect du code de la route. .
Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 88 24 23 73
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English :
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L’événement Randonnée motos Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-03-14 par Destination Brenne