Randonnée motos

Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Le Salon de la Moto et du Monde Associatif approche à grands pas… et nous comptons sur VOUS pour faire de cet événement une vraie réussite pour notre département !

A l’occasion du salon de la moto de Chateauroux, venez participer à une randonnée moto, formation en tiroir, respect du code de la route. .

Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 88 24 23 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Salon de la Moto et du Monde Associatif is fast approaching? and we’re counting on YOU to make this event a real success for our department!

L’événement Randonnée motos Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-03-14 par Destination Brenne