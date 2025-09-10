Randonnée | Moudeyres Pradelles

Randonnée | Moudeyres Pradelles mercredi 10 septembre 2025.

Randonnée | Moudeyres

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-10

2025-09-10

Entre monts et vallées par Moudeyres.

Distance 16 ou 19 km,

Altitude 927-1247 m,

Départ 10h00 Freycenet la Tour place de l’église.

Covoiturage 9h00 Landos place du marché, 9h10 Goudet devant l’auberge du Pipet.

Repas de midi tiré du sac

secteur Moudeyres Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 08 87

English :

Between hills and valleys via Moudeyres.

Distance: 16 or 19 km,

Altitude: 927-1247 m,

Start: 10h00 Freycenet la Tour place de l’église.

Car pool: 9:00 am Landos place du marché, 9:10 am Goudet in front of Auberge du Pipet.

Packed lunch

German :

Zwischen Bergen und Tälern über Moudeyres.

Entfernung: 16 oder 19 km,

Höhe: 927-1247 m,

Start: 10.00 Uhr Freycenet la Tour place de l’église.

Fahrgemeinschaften: 9.00 Uhr Landos Place du Marché, 9.10 Uhr Goudet vor der Auberge du Pipet.

Mittagessen aus dem Rucksack

Italiano :

Tra colline e valli passando per Moudeyres.

Distanza: 16 o 19 km,

Altitudine: 927-1247 m,

Partenza: ore 10:00 Freycenet la Tour place de l’église.

Raggruppamento auto: ore 9.00 Landos place du marché, ore 9.10 Goudet davanti all’auberge du Pipet.

Pranzo al sacco

Espanol :

Entre colinas y valles por Moudeyres.

Distancia: 16 ó 19 km,

Altitud: 927-1247 m,

Salida: 10:00 Freycenet la Tour place de l’église.

Coche compartido: 9:00 Landos place du marché, 9:10 Goudet delante del auberge du Pipet.

Almuerzo para llevar

L’événement Randonnée | Moudeyres Pradelles a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire