Randonnée mourenxoise Foyer Cyclo Club Mourenx
Randonnée mourenxoise Foyer Cyclo Club Mourenx samedi 29 novembre 2025.
Randonnée mourenxoise
Foyer Cyclo Club Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
13h30 Deux randonnées à pied de 6 et 8km autour de Mourenx
Randonnée de 25km en VTT
Sortie cyclo touristique route de 40km .
Foyer Cyclo Club Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 57 03 63
English : Randonnée mourenxoise
German : Randonnée mourenxoise
Italiano :
Espanol : Randonnée mourenxoise
L’événement Randonnée mourenxoise Mourenx a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Coeur de Béarn