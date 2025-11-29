Randonnée mourenxoise Foyer Cyclo Club Mourenx

Randonnée mourenxoise

Foyer Cyclo Club Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx Pyrénées-Atlantiques

13h30 Deux randonnées à pied de 6 et 8km autour de Mourenx

Randonnée de 25km en VTT

Sortie cyclo touristique route de 40km .

Foyer Cyclo Club Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 57 03 63

