Randonnée muguet Bossay-sur-Claise
Randonnée muguet Bossay-sur-Claise dimanche 3 mai 2026.
Randonnée muguet
Bossay-sur-Claise Indre-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
2026-05-03
Randonnée du muguet 5, 8, 12 et 18 kms.
Troc plants, exposants fleurs séchées, vannerie, miel.
Repas sur réservation.
Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 75 02 60 comite.bossaysurclaise@gmail.com
English :
Lily of the valley walk: 5, 8, 12 and 18 kms.
Plant swap, dried flower, basketry and honey stalls.
Meals on reservation.
