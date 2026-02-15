Randonnée muguet

Bossay-sur-Claise Indre-et-Loire

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

2026-05-03

Randonnée du muguet 5, 8, 12 et 18 kms.

Troc plants, exposants fleurs séchées, vannerie, miel.

Repas sur réservation.

Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 75 02 60 comite.bossaysurclaise@gmail.com

English :

Lily of the valley walk: 5, 8, 12 and 18 kms.

Plant swap, dried flower, basketry and honey stalls.

Meals on reservation.

L’événement Randonnée muguet Bossay-sur-Claise a été mis à jour le 2026-02-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire