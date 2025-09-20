Randonnée musicale dans Lieusaint RDV La Marge Lieusaint

Randonnée musicale dans Lieusaint Samedi 20 septembre, 15h00 RDV La Marge Seine-et-Marne

Adaptée à un public pouvant marcher plus d’une heure.

Pour découvrir d’une manière originale le patrimoine de la ville de Lieusaint, partez pour cette balade à pied où, à chaque étape, une surprise musicale vous attend. Un musicien ou un groupe d’artistes jouera un morceau associé à l’atmosphère du lieu.

RDV La Marge 37 avenue Pierre-Point 77127 Lieusaint Lieusaint 77127 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 60 97 51 http://www.ville-lieusaint.fr https://www.facebook.com/lamargelieusaint/ À pied : 15min depuis le centre-ville de Lieusaint

En transports en commun : RER D arrêt Lieusaint-Moissy, puis 10min à pieds depuis la gare de Lieusaint-Moissy, ou prendre la ligne de bus TZEN 1, arrêt « Université »

En voiture (parkings de proximité) :

Parking 1 : 61 avenue Pierre Point, 77127 Lieusaint (à 300m à pieds de La Marge)

Parking 2 : 30 avenue René Cassin, 77127 Lieusaint (à 350m à pied de La Marge)

Parking 3 : 65 avenue René Cassin, 77127 Lieusaint (à 500m à pieds de La Marge)

