Randonnée musicale nature et bien-être Léogeats

Randonnée musicale nature et bien-être Léogeats samedi 13 septembre 2025.

Randonnée musicale nature et bien-être

Léogeats Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Rendez-vous au Pont bleu de Caussarieu, sur les bords du Ciron

Boucle d’environ 5 kms

Venez marcher et vibrer aux sons de la nature, du chant et d’instruments de musique spécifique. Alternance entre marche et pause musicale, vous pourrez vous relaxer, vous détendre, profiter pleinement du grand air et vivre de belles sensations sonores. Entourer de sons, de silence, de voix, du chant des oiseaux, vous comprendrez à quel point il est bon de vibrer avec le vivant sous toutes ses formes. Si vous avez un instrument de musique type tambour chamanique, ou des appeaux, vous pourrez les apporter et joindre le son de vos instruments aux autres sons proposés.

Si le temps est agréable, il sera possible de pique-niquer au bord du Ciron.

Pensez à apporter un tapis de sol pour le début et la fin de la randonnée. Pensez au chapeau, gourde d’eau, chaussure fermée.

Inscription obligatoire .

Léogeats 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 75 51 15 vaugarny.rochereau@gmail.com

English : Randonnée musicale nature et bien-être

German : Randonnée musicale nature et bien-être

Italiano :

Espanol : Randonnée musicale nature et bien-être

L’événement Randonnée musicale nature et bien-être Léogeats a été mis à jour le 2025-08-22 par La Gironde du Sud