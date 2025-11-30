Randonnée Mystère du Bois de Cise

Ault Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 09:30:00

fin : 2025-11-30 16:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Equipe de 1 à 4 personnes 60€ Personne supplémentaire 15€

Jeu de piste pour tous

Les balises et les énigmes vous guideront dans cette exploration unique.

Si vous hésitez entre marcher en forêt ou prendre un bon bol d’air pur en bord de mer, cette randonnée mystère sera combler toutes vos envies ! Partez à la découverte de ce bois naturel en haut des falaises, explorer les sentiers et admirer les belles villas centenaires. Votre chemin se dévoilera au fur et à mesure des balises et des énigmes. Ce jeu de piste ravira vos enfants ! Le circuit de 4 km s’effectue habituellement en 2h30 (record à battre à 1h30). Des escaliers sont présents sur le tracé. Tout l’équipement pour explorer ce bois vous sera prêté au début. Il vous restera juste à prévoir des vêtements adaptés aux conditions météo et des chaussures confortables.

N.B Enfants de 4 à 15 ans.

Pour garantir une bonne expérience de jeu, les équipes sont limitées à 10 personnes.

Le paiement se fera sur place par chèque bancaire, chèques vacances ou espèces.

La réservation est OBLIGATOIRE. Elle peut se faire par téléphone, par mail, par le site internet ou par Messenger (via Facebook) !

Infos et réservation au 06 17 15 30 76 ou sur https://baiedesomme-exploration.fr/index.php/randonnees-mysteres/

Départ toutes les 30 minutes.

Ault 80460 Somme Hauts-de-France info@destination-letreport-mers.fr

English :

Team of 1 to 4 people: 60? Additional person: 15?

Treasure hunt for all:

Beacons and riddles will guide you through this unique exploration.

If you’re not sure whether to walk in the forest or take a breath of fresh air by the sea, this mystery hike will satisfy all your desires! Set off to discover this natural woodland at the top of the cliffs, explore the paths and admire the beautiful century-old villas. Your path will be revealed as you follow the markers and solve the riddles. Your children will love this treasure hunt! The 4 km circuit is usually completed in 2h30 (record to be beaten at 1h30). Staircases are present along the way. All the equipment you need to explore the woods is provided at the start. All you need to bring is weather-appropriate clothing and comfortable shoes.

N.B.: Children aged 4 to 15.

To ensure a good playing experience, teams are limited to 10 people.

Payment on site by cheque, vacation vouchers or cash.

Reservations are MANDATORY. Reservations can be made by phone, e-mail, website or Messenger (via Facebook)!

Information and booking on 06 17 15 30 76 or https://baiedesomme-exploration.fr/index.php/randonnees-mysteres/

Departures every 30 minutes.

German :

Team von 1 bis 4 Personen: 60? Zusätzliche Person: 15?

Eine Schnitzeljagd für alle:

Markierungen und Rätsel werden Sie auf dieser einzigartigen Entdeckungsreise begleiten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie lieber durch den Wald wandern oder am Meer frische Luft schnappen wollen, wird diese geheimnisvolle Wanderung all Ihre Wünsche erfüllen! Entdecken Sie diesen natürlichen Wald auf den Klippen, erkunden Sie die Pfade und bewundern Sie die schönen, jahrhundertealten Villen. Ihr Weg wird sich nach und nach durch die Markierungen und Rätsel enthüllen. Diese Schnitzeljagd wird Ihre Kinder begeistern! Der 4 km lange Rundweg wird normalerweise in 2,5 Stunden bewältigt (Rekord liegt bei 1,5 Stunden). Auf der Strecke sind Treppen vorhanden. Die gesamte Ausrüstung zur Erkundung dieses Waldes wird Ihnen zu Beginn ausgeliehen. Sie müssen nur noch wetterangepasste Kleidung und bequeme Schuhe mitbringen.

N.B.: Kinder von 4 bis 15 Jahren.

Um ein gutes Spielerlebnis zu gewährleisten, sind die Teams auf 10 Personen begrenzt.

Die Bezahlung erfolgt vor Ort per Bankscheck, Ferienscheck oder in bar.

Die Reservierung ist OBLIGATORISCH. Sie kann telefonisch, per E-Mail, über die Website oder per Messenger (über Facebook) erfolgen!

Infos und Reservierung unter 06 17 15 30 76 oder https://baiedesomme-exploration.fr/index.php/randonnees-mysteres/

Abfahrt alle 30 Minuten.

Italiano :

Squadra da 1 a 4 persone: 60? Persona aggiuntiva: 15?

Caccia al tesoro per tutti:

Segnali e indovinelli vi guideranno in questa esplorazione unica.

Se non sapete se camminare nel bosco o prendere una boccata d’aria fresca in riva al mare, questa escursione misteriosa soddisferà tutti i vostri desideri! Partite alla scoperta di questo bosco naturale in cima alle scogliere, esplorate i sentieri e ammirate le bellissime ville secolari. Il vostro percorso sarà svelato seguendo gli indicatori e gli indovinelli. I vostri bambini adoreranno questa caccia al tesoro! Il circuito di 4 km richiede solitamente 2 ore (il record è di 1 ora). Lungo il percorso ci sono delle tappe. Tutto l’equipaggiamento necessario per esplorare il bosco sarà fornito alla partenza. È sufficiente portare con sé un abbigliamento adatto alle condizioni atmosferiche e scarpe comode.

N.B.: Bambini dai 4 ai 15 anni.

Per garantire una buona esperienza di gioco, le squadre sono limitate a 10 persone.

Il pagamento deve essere effettuato in loco con assegno, buoni vacanza o contanti.

La prenotazione è OBBLIGATORIA. Le prenotazioni possono essere effettuate per telefono, e-mail, sito web o Messenger (via Facebook)!

Informazioni e prenotazioni al numero 06 17 15 30 76 o https://baiedesomme-exploration.fr/index.php/randonnees-mysteres/

Partenze ogni 30 minuti.

Espanol :

Equipo de 1 a 4 personas: 60? Persona adicional: 15?

Búsqueda del tesoro para todos:

Marcadores y acertijos le guiarán en esta exploración única.

Si no sabe si pasear por el bosque o respirar aire puro junto al mar, ¡esta misteriosa excursión satisfará todos sus deseos! Salga a descubrir este bosque natural en lo alto de los acantilados, explore los senderos y admire las hermosas villas centenarias. Su camino se irá desvelando a medida que siga las balizas y los enigmas. A sus hijos les encantará esta búsqueda del tesoro El circuito de 4 km suele completarse en 2 horas y media (el récord es de 1 hora y media). Hay escalones a lo largo del recorrido. Todo el equipo necesario para explorar el bosque se le proporcionará al principio. Lo único que debe traer es ropa adecuada para el tiempo y calzado cómodo.

N.B.: Niños de 4 a 15 años.

Para garantizar una buena experiencia de juego, los equipos están limitados a 10 personas.

El pago deberá efectuarse in situ mediante cheque, cheques vacaciones o en efectivo.

La reserva es OBLIGATORIA. Las reservas pueden hacerse por teléfono, correo electrónico, sitio web o Messenger (a través de Facebook)

Información y reservas en el 06 17 15 30 76 o https://baiedesomme-exploration.fr/index.php/randonnees-mysteres/

Salidas cada 30 minutos.

L’événement Randonnée Mystère du Bois de Cise Ault a été mis à jour le 2025-03-31 par DESTINATION LE TREPORT MERS