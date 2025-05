Randonnée naturaliste au coucher du soleil sur le versant nord de Sainte-Victoire – Vauvenargues, 25 mai 2025 19:30, Vauvenargues.

Bouches-du-Rhône

Randonnée naturaliste au coucher du soleil sur le versant nord de Sainte-Victoire Dimanche 25 mai 2025 de 19h30 à 22h30. Parking Puits d’Auzon Vauvenargues Bouches-du-Rhône

Randonnée naturaliste au coucher du soleil sur le versant nord de Sainte-Victoire

Xavier, garde nature du Grand Site Concors Sainte-Victoire, vous accompagne pour une sortie nocturne sur le versant nord de la montagne Sainte-Victoire.



Au cours de cette balade naturaliste en direction de l’Oppidum de la Citadelle, vous écouterez les oiseaux chanteurs du secteur, et observerez la flore méditerranéenne aux abords du sentier. Avec de la chance vous pourrez découvrir le fameux et très rare criquet hérisson et le scorpion jaune languedocien.



Rendez-vous à 19h30 au parking de la Sinne Puits d’Auzon. Pique-nique tiré du sac vers 20h45 pour profiter du coucher de soleil éclairant la vallée de Vauvenargues jusqu’à Aix-en-Provence.



La balade de nuit se poursuivra ensuite afin d’entendre le chant des oiseaux nocturnes et capter à l’aide d’un appareil les ultrasons des chauves-souris.



Retour prévu aux véhicules vers 22h30. .

Parking Puits d’Auzon

Vauvenargues 13126 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 64 60 90 gscsv@ampmetropole.fr

English :

Nature walk at sunset on the northern slopes of Sainte-Victoire

German :

Naturkundliche Wanderung bei Sonnenuntergang auf der Nordseite von Sainte-Victoire

Italiano :

Passeggiata naturalistica al tramonto sul versante nord di Sainte-Victoire

Espanol :

Paseo por la naturaleza al atardecer en la cara norte de Sainte-Victoire

