Aveyron

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

2025-05-18

L’association BSR (Blanc Sauvegarde Réhabilitation) organise une randonnée au départ du sommet du Merdelou pour rejoindre le hameau de Blanc. A l’arrivée apéro offert, repas tiré du sac, et dessert offert par la mairie de Peux et Couffouleux

Rendez-vous à 9h30 au Merdelou (parking des éoliennes) Départ 10h

Randonnée de 7 km guidée et commentée par Fabien de l’Association Millefeuilles « Les milieux naturels et la biodiversité »

Exposition dans l'église de Blanc sur la flore locale

Peux-et-Couffouleux 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 55 05

English :

The BSR (Blanc Sauvegarde Réhabilitation) association is organizing a hike from the summit of Merdelou to the hamlet of Blanc. On arrival, aperitif, packed lunch and dessert provided by the Peux and Couffouleux town councils

German :

Der Verein BSR (Blanc Sauvegarde Réhabilitation) organisiert eine Wanderung vom Gipfel des Merdelou zum Weiler Blanc. Bei der Ankunft wird ein Aperitif angeboten, eine Mahlzeit aus dem Rucksack und ein Dessert, das von der Gemeindeverwaltung von Peux und Couffouleux angeboten wird

Italiano :

L’associazione BSR (Blanc Sauvegarde Réhabilitation) organizza un’escursione dalla cima del Merdelou alla frazione di Blanc. All’arrivo verrà servito un aperitivo, seguito da un pranzo al sacco e da un dessert offerto dai comuni di Peux e Couffouleux

Espanol :

La asociación BSR (Blanc Sauvegarde Réhabilitation) organiza una excursión desde la cima del Merdelou hasta la aldea de Blanc. A la llegada se servirá una bebida, seguida de un almuerzo para llevar y un postre ofrecido por los ayuntamientos de Peux y Couffouleux

