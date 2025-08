RANDONNÉE NATURALISTE Saint-Saturnin

RANDONNÉE NATURALISTE Saint-Saturnin mercredi 6 août 2025.

RANDONNÉE NATURALISTE

Saint-Saturnin Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06 13:30:00

fin : 2025-08-06 17:00:00

Date(s) :

2025-08-06

Rendez-vous devant le château de Saint Saturnin à 13h30 pour participer à la randonnée naturaliste à la découverte de la biodiversité du cirque de Saint-Saturnin avec une animatrice.

Boucle de 6km (400D+), inscriptions gratuites et obligatoires au 06 73 79 53 29.

Organisé par Natura 2000 du Vallon de l’Urugne.

Saint-Saturnin 48500 Lozère Occitanie +33 6 73 79 53 29 manick.vigouroux@lozere.chambagri.fr

English :

Meet in front of the Château de Saint Saturnin at 1:30pm to take part in a nature hike to discover the biodiversity of the Cirque de Saint-Saturnin with a guide.

6km loop (400D+), free and compulsory registration on 06 73 79 53 29.

Organized by Natura 2000 du Vallon de l’Urugne.

German :

Treffen Sie sich um 13:30 Uhr vor dem Schloss von Saint Saturnin, um mit einer Betreuerin an einer naturkundlichen Wanderung zur Entdeckung der Biodiversität des Cirque de Saint-Saturnin teilzunehmen.

Rundweg von 6km (400D+), kostenlose und obligatorische Einschreibungen unter 06 73 79 53 29.

Organisiert von Natura 2000 du Vallon de l’Urugne.

Italiano :

Ritrovo davanti al Castello di Saint Saturnin alle 13.30 per partecipare a un’escursione naturalistica alla scoperta della biodiversità del Cirque de Saint-Saturnin con una guida.

Percorso di 6 km (400D+), gratuito e con iscrizione obbligatoria allo 06 73 79 53 29.

Organizzato da Natura 2000 du Vallon de l’Urugne.

Espanol :

Cita frente al castillo de Saint-Saturnin a las 13.30 h para participar en un paseo por la naturaleza y descubrir la biodiversidad del circo de Saint-Saturnin con un guía.

Recorrido de 6 km (400D+), gratuito e inscripción obligatoria en el 06 73 79 53 29.

Organizado por Natura 2000 du Vallon de l’Urugne.

