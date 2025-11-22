Randonnée naturaliste sur les plus beaux sentiers de la forêt de Fontainebleau Forêt de Fontainebleau Bois-le-Roi Bois-le-Roi

Au cours de cette randonnée forestière d’une quinzaine de kilomètres entre pinèdes méridionales, chaos rocheux et vieilles chênaies-hêtraies, vous découvrirez les traces de la vie animale et de très beaux points de vue. Vous aborderez l’histoire et la géologie de ce massif forestier d’exception tout en observant les oiseaux présents. Ce sera aussi l’occasion d’aborder la notion de protection de la nature. Fin de balade à Fontainebleau vers 17h et retour à la gare de Bois-le-Roi en train depuis la gare de Fontainebleau-Avon sur la même ligne sncf (1 arrêt et 10 mn de train).

Départ de la gare de Bois-le-Roi

Prévoir un pique-nique à emporter !

Kilométrage / Dénivelé : 15km / 180m

Organisé par Richard • Guide nature et accompagnateur en montagne

Enfants à partir de 12 ans.

Réservation sur EcoNature

Randonnez à travers cette très belle forêt, sur un itinéraire dénivelé et ponctué de superbes points de vue, à la découverte des richesses naturelles, de la géologie et de l’histoire de ce massif forestier si particulier.

Le samedi 22 novembre 2025

de 09h30 à 17h00

payant

De 12 à 18 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-22T10:30:00+01:00

fin : 2025-11-22T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-22T09:30:00+02:00_2025-11-22T17:00:00+02:00

Forêt de Fontainebleau Bois-le-Roi Forêt de Fontainebleau 77590 À l’entrée du grand parking en terre battue de la FaisanderieBois-le-Roi

https://www.eco-nature.org/experience/randonnee-sur-les-plus-beaux-sentiers-de-la-foret-de-fontainebleau?date=2023-06-04T10:30 https://www.facebook.com/EcoNature-101547112459398 https://www.facebook.com/EcoNature-101547112459398