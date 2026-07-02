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AGENDA · Lamanon

Randonnée nature A la découverte du site de Calès Lamanon

samedi 17 octobre 2026 · Lamanon

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
13113 Lamanon
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Lamanon

Randonnée nature A la découverte du site de Calès

Samedi 17 octobre 2026 de 9h à 13h.

Annulé en cas de mauvais temps. Lamanon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 13:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Randonnée nature
À la découverte du site de Calès
Une randonnée entre terre et pierre. Cette sortie vous emmène à la rencontre d’un paysage vertical où la vie sauvage reprend ses droits sur les traces de nos ancêtres.
Randonnée nature ❁ Gratuit
À la découverte du site de Calès
Une randonnée entre terre et pierre. Cette sortie vous emmène à la rencontre d’un paysage vertical où la vie sauvage reprend ses droits sur les traces de nos ancêtres.
Maria Bertilsson, Rythm’Alpilles
Lamanon   .

Lamanon 13113 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00  contact@parc-alpilles.fr

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English :

Nature Hike
%C0 Discovering the Cal%E8s Site
A hike through land and rock. This outing takes you to a rugged landscape where wildlife is reclaiming its place, following in the footsteps of our ancestors.

L’événement Randonnée nature A la découverte du site de Calès Lamanon a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional des Alpilles