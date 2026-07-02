Randonnée nature A la découverte du site de Calès Lamanon
samedi 17 octobre 2026 · Lamanon
Informations pratiques
Lamanon
Randonnée nature A la découverte du site de Calès
Samedi 17 octobre 2026 de 9h à 13h.
Annulé en cas de mauvais temps. Lamanon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 13:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Randonnée nature
À la découverte du site de Calès
Une randonnée entre terre et pierre. Cette sortie vous emmène à la rencontre d’un paysage vertical où la vie sauvage reprend ses droits sur les traces de nos ancêtres.
Randonnée nature ❁ Gratuit
À la découverte du site de Calès
Une randonnée entre terre et pierre. Cette sortie vous emmène à la rencontre d’un paysage vertical où la vie sauvage reprend ses droits sur les traces de nos ancêtres.
Maria Bertilsson, Rythm’Alpilles
Lamanon .
Lamanon 13113 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Nature Hike
%C0 Discovering the Cal%E8s Site
A hike through land and rock. This outing takes you to a rugged landscape where wildlife is reclaiming its place, following in the footsteps of our ancestors.
L’événement Randonnée nature A la découverte du site de Calès Lamanon a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional des Alpilles