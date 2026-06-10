Randonnée Nature-Agri Bords de Loire bien broutés, pelouses et prairies préservées Mairie de Charrin Charrin

Charrin

Randonnée Nature-Agri Bords de Loire bien broutés, pelouses et prairies préservées

Mairie de Charrin Le Bourg Charrin Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Venez observer la flore et la faune des bords de Loire avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne, au cœur d’un espace naturel protégé (Natura 2000). Vous y découvrirez aussi des liens étroits entre agriculture et préservation de la biodiversité sur ces milieux naturels remarquables. Visite nature en réserve naturelle puis découverte de la conciliation entre biodiversité et agriculture avec un éleveur de charolaises à l’élevage Renier, SCEA de la Baulme. Visite suivie d’un accueil à la ferme. Gratuit. Inscription obligatoire à l’office de Tourisme la veille avant 17h. Contact 03 86 30 43 10. .

Mairie de Charrin Le Bourg Charrin 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10

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English : Randonnée Nature-Agri Bords de Loire bien broutés, pelouses et prairies préservées

L’événement Randonnée Nature-Agri Bords de Loire bien broutés, pelouses et prairies préservées Charrin a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Rives du Morvan