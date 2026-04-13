RANDONNEE NATURE AU COEUR D’UNE ILE DU PONANT : OUESSANT, Ouessant, France, Ouessant

RANDONNEE NATURE AU COEUR D’UNE ILE DU PONANT : OUESSANT Lundi 5 octobre, 11h00 Ouessant, France Finistère

Tarifs : ADULTE 390€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T11:00:00+02:00 – 2026-10-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-05T11:00:00+02:00 – 2026-10-06T11:00:00+02:00

Ouessant, île sauvage et authentique, où les paysages sont fortement marqués par ces tempêtes hivernales ; elles ont ciselées ses merveilleuses côtes au cours du temps. Cette île de la mer d’Iroise, est la terre d’accueil de ces fabuleux oiseaux migrateurs, qui sont déviés de leur route initiale, par les vents redoutables de l’Atlantique Nord. Chaque automne, c’est le rendez-vous des ornithologues, endroit unique en Europe où l’on peut observer tant d’espèces rares : oiseaux venant des continents américains, sibériens, nordiques et orientaux.

Pour les amoureux de la nature, c’est un délice de découvrir cette richesse et le charme de cette île surprenante. Alors laissez-vous guider par cette île naturelle, reconnue réserve de biosphère par l’Unesco.

J1- Avec ses 32 kilomètres de sentiers côtiers, Ouessant nous réserve bien des surprises. 400 espèces d’oiseaux ont déjà été observées sur l’île. Alors, soyons aux aguets, pour cette première journée autour de Lampaul.

J2- Nous continuerons notre prospection à la recherche de ces migrateurs venus d’ailleurs, poussés et déviés par les vents. Citons, les cas du pouillot à grand sourcil, le traquet du désert, le pluvier guignard et d’autres…. À cette époque, la nature nous réserve que des surprises ! Cette fois-ci, nous irons à l’Ouest de l’île.

J3- Toujours à la quête d’autres paysages, nous aborderons le côté Sud-Ouest de l’île, abritant une petite baie et des zones de plages de sable. Au flux des marées, nous découvrirons la très grande variété des oiseaux de vasières.

J4- Partons faire une escapade vers ce merveilleux archipel de Molène entouré par ses principales îles : Lédène, Balanec, Bannec et Triélen, un vrai petit paradis – nous y verrons peut-être phoques gris ou grands dauphins.

J5- Découvrons la partie Nord-Est. Traversons les hameaux, les chemins, puis empruntons le sentier côtier qui nous amènera vers un Cromlec’h, vestige mégalithique, pour accéder à la baie du Stiff, où de nombreux oiseaux sont de passage à cette époque, comme les puffins, pétrels, pluviers, phalaropes, mouettes, labbes et autres espèces rares.

J6- Dernière escapade, allons au Nord vers l’île de Keller, magnifiques paysages où douceur et rudesse se côtoient avec nos amis les oiseaux.

Une formule hébergement et nourriture à votre charge, partage des frais entre les participants sur les repas et la location du gîte (plus il y a de participants, moins le coût est élevé).

Bateau A/R pour Ouessant : 33 € A/R + 10 € A/R pour Molène.

Durée : 42h00

Activité organisée par Franck – guide nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/randonnee-nature-au-coeur-d-une-ile-du-ponant-ouessant-1184

Ouessant, France Ouessant, France Ouessant 29242 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/randonnee-nature-au-coeur-d-une-ile-du-ponant-ouessant-1184 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/randonnee-nature-au-coeur-d-une-ile-du-ponant-ouessant-1184 »}]

6 jours de nature en Bretagne à la découverte des migrateurs, dauphins et oiseaux rares Nature Randonnée nature