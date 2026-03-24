Randonnée nature en bords de Loire Stade de foot de Vitry-sur-Loire Saint-Martin-des-Lais

Randonnée nature en bords de Loire

Stade de foot de Vitry-sur-Loire Lieu-dit La Varenne Saint-Martin-des-Lais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Suivez le CEN Allier qui vous emmènera pour une marche de 8 km à travers la Réserve naturelle régionale du Val de Loire Bourbonnais jusqu’aux bords du fleuve Loire. Une activité dynamique pour découvrir ce site protégé !

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Stade de foot de Vitry-sur-Loire Lieu-dit La Varenne Saint-Martin-des-Lais 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 89 34 conservatoire.allier@cen-allier.org

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English :

Follow the CEN Allier on an 8 km walk through the Val de Loire Bourbonnais Regional Nature Reserve to the banks of the Loire River. A dynamic way to discover this protected site!

L’événement Randonnée nature en bords de Loire Saint-Martin-des-Lais a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région