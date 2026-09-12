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AGENDA · Fleuriel

Randonnée Nature et bien-être Stéph’Ânes Fleuriel

samedi 12 septembre 2026 · Stéph'Ânes · Fleuriel

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Stéph'Ânes
Adresse
19 Chemin de la Bougalerie
Ville
03140 Fleuriel
Département
Allier
Tarif
10 10

Fleuriel

Randonnée Nature et bien-être

Stéph’Ânes 19 Chemin de la Bougalerie Fleuriel Allier

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 12:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Randonnée nature et bien-être
  .

Stéph’Ânes 19 Chemin de la Bougalerie Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 56 82 89  massagespagannat@gmail.com

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English :

Nature Hike and Wellness

L’événement Randonnée Nature et bien-être Fleuriel a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule

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