Randonnée nature et culture Rue des 7 Fontaines Tournus

Informations pratiques

Tournus

Randonnée nature et culture

Rue des 7 Fontaines Parking du Champ de Foire Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03 16:15:00

Date(s) :

2026-10-03

Cette randonnée se compose de deux parcours complémentaires.

Le matin un parcours de 3 km en ville de Tournus nous fera découvrir la ville aux ruelles pittoresques, de l’abbaye Saint-Philibert, chef d’oeuvre de l’art roman, sa crypte et le mobilier liturgique de l’orfèvre Goudji, l’Hôtel-Dieu et jusqu’aux des bords de Saône.

L’après-midi, une boucle nous guidera à 0zenay, ses châteaux et son église médiévale. Nous traverserons la campagne environnante, entre forêts et terroirs agricoles, typique du Tournugeois. .

Rue des 7 Fontaines Parking du Champ de Foire Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 45 22 63 cheminclunyfcb@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée nature et culture

L’événement Randonnée nature et culture Tournus a été mis à jour le 2026-09-08 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II