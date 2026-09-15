Randonnée nature et culture Rue des 7 Fontaines Tournus
samedi 3 octobre 2026 · Rue des 7 Fontaines · Tournus
Informations pratiques
Tournus
Randonnée nature et culture
Rue des 7 Fontaines Parking du Champ de Foire Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-03 16:15:00
Date(s) :
2026-10-03
Cette randonnée se compose de deux parcours complémentaires.
Le matin un parcours de 3 km en ville de Tournus nous fera découvrir la ville aux ruelles pittoresques, de l’abbaye Saint-Philibert, chef d’oeuvre de l’art roman, sa crypte et le mobilier liturgique de l’orfèvre Goudji, l’Hôtel-Dieu et jusqu’aux des bords de Saône.
L’après-midi, une boucle nous guidera à 0zenay, ses châteaux et son église médiévale. Nous traverserons la campagne environnante, entre forêts et terroirs agricoles, typique du Tournugeois. .
Rue des 7 Fontaines Parking du Champ de Foire Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 45 22 63 cheminclunyfcb@orange.fr
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English : Randonnée nature et culture
L’événement Randonnée nature et culture Tournus a été mis à jour le 2026-09-08 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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