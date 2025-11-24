Randonnée nature marche/jogging/VTT/Gravel Melleran
Randonnée nature marche/jogging/VTT/Gravel Melleran dimanche 11 janvier 2026.
Randonnée nature marche/jogging/VTT/Gravel
Place de l’Eglise, Salle Associative Melleran Deux-Sèvres
Venez profiter d’un moment convivial en nature après les fêtes, en baskets ou en vélo ! L’ACCA de Melleran vous propose différents parcours, à faire à pied (6, 10, 15kms) ou en VTT/Gravel (28, 40, 50kms). Des ravitos copieux seront proposés le long du parcours, et un repas est organisé le midi avec deux menus au choix ; choucroute ou joue de porc et gratin dauphinois.
Les prix d’inscriptions sont de 6€ par parcours. Le repas est à 22€ (ou 17€ pour la choucroute à emporter), et 6€ pour les enfants de 12 ans. Attention, pensez à apporter vos couverts !
Renseignements Gérard 05.49.29.73.87 J.Luc: 05.49.29.34.13 .
Place de l’Eglise, Salle Associative Melleran 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 73 87
L’événement Randonnée nature marche/jogging/VTT/Gravel Melleran a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Pays Mellois