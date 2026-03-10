RANDONNEE NATURE SPECIALE PLANTES SAUVAGES

Prunet Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Chaussez vos baskets et partez à l’assaut des collines du Lauragais sur cette jolie boucle entre le village de Prunet et celui de Saussens.

Cette petite randonnée de 4 km sans difficulté permettra de découvrir les jolis paysages vallonnés.

Au cours de la balade, Hélène, du Colibri Herboriste, vous livrera tous les secrets des plantes sauvages qui peuplent les bords de nos sentiers.

N’attendez plus et inscrivez vous vite, les places sont limitées !

Durée de la balade environ 2h. 5 .

Prunet 31460 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr

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English :

Put on your sneakers and take on the Lauragais hills on this pretty loop between the villages of Prunet and Saussens.

L’événement RANDONNEE NATURE SPECIALE PLANTES SAUVAGES Prunet a été mis à jour le 2026-03-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE