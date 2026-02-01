Randonnée nature sur la Conie Moléans

Randonnée nature sur la Conie Moléans dimanche 22 février 2026.

Début : 2026-02-22 13:45:00
fin : 2026-02-22 17:00:00

2026-02-22

Randonnée nature dans le cadre du mois des zones humides proposée par Eure-et-Loir Nature. Découvrez la Conie lors d’une balade d’environ 8 km et observez la faune et la flore locale pour en apprendre plus sur ces milieux naturels. Rendez-vous au parking du cimetière de Moléans.
Accessible à tous sans inscription.

Prévoir de bonnes chaussures et accessoirement une paire de jumelles.   .

Parking du cimetière de Moléans Moléans 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 30 96 96  asso@eln28.org

English :

Nature walk organized by Eure-et-Loir Nature as part of Wetlands Month. Discover the Conie on an 8 km walk and observe the local flora and fauna to learn more about these natural environments. Meet at the Moléans cemetery parking lot.

