Randonnée nature sur le Mondarrain Itxassou
Randonnée nature sur le Mondarrain Itxassou mercredi 15 avril 2026.
Itxassou
Randonnée nature sur le Mondarrain
Itxassou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 08:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Venez découvrir le massif du Mondarrain, les montagnes qui l’entoure et les divers milieux qui le constitue sur une randonnée de 4h.
Prévoir des vêtements en fonction de la météo, eau et encas (repas), crème solaire, casquette, imperméable, chaussures de randonnée.
Inscription obligatoire. .
Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine p.cornu@cen-na.org
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English : Randonnée nature sur le Mondarrain
L’événement Randonnée nature sur le Mondarrain Itxassou a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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