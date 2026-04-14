Itxassou

Randonnée nature sur le Mondarrain

Itxassou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 08:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Venez découvrir le massif du Mondarrain, les montagnes qui l’entoure et les divers milieux qui le constitue sur une randonnée de 4h.

Prévoir des vêtements en fonction de la météo, eau et encas (repas), crème solaire, casquette, imperméable, chaussures de randonnée.

Inscription obligatoire. .

Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine p.cornu@cen-na.org

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English : Randonnée nature sur le Mondarrain

L’événement Randonnée nature sur le Mondarrain Itxassou a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque