Randonnée nature Trébrivan
Randonnée nature Trébrivan vendredi 1 mai 2026.
Trébrivan
Randonnée nature
Stade municipal Trébrivan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Venez prendre un bol d’air, chaussez vos baskets et
Direction Trebrivan vendredi 1 er mai pour parcourir des magnifiques circuits à votre rythme et dans la convivialité. Départ et retour au stade.
Circuit de 6-8-15 km et 2 de 11 km. Départ libre.
Ravito sur les circuits.
Au retour une crêpe et une boisson offertes
Org. À travers les chemins .
Stade municipal Trébrivan 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 84 85 52 05
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English :
L’événement Randonnée nature Trébrivan a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh