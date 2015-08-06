Trébrivan

Randonnée nature

Stade municipal Trébrivan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Venez prendre un bol d’air, chaussez vos baskets et

Direction Trebrivan vendredi 1 er mai pour parcourir des magnifiques circuits à votre rythme et dans la convivialité. Départ et retour au stade.

Circuit de 6-8-15 km et 2 de 11 km. Départ libre.

Ravito sur les circuits.

Au retour une crêpe et une boisson offertes

Org. À travers les chemins .

Stade municipal Trébrivan 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 84 85 52 05

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English :

L’événement Randonnée nature Trébrivan a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh