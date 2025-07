Randonnée nautique, bien-être et détente Base de Loisirs de Lavalette Lapte

Randonnée nautique, bien-être et détente

Base de Loisirs de Lavalette 2169 route de Saint-Jeures Lapte Haute-Loire

Début : Samedi 2025-08-23

2025-08-23

Prenez le temps de ralentir, de respirer et de vous reconnecter à la nature. En paddle ou en kayak, laissez-vous glisser sur l’eau. Cette randonnée associe détente corporelle (yoga, méditation) et exploration douce du lac, dans un cadre naturel préservé.

Base de Loisirs de Lavalette 2169 route de Saint-Jeures Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 44 43 90 30

English :

Take the time to slow down, breathe and reconnect with nature. Glide across the water in a paddle or kayak. This hike combines physical relaxation (yoga, meditation) and gentle exploration of the lake, in an unspoilt natural setting.

German :

Nehmen Sie sich Zeit, um zu entschleunigen, zu atmen und sich wieder mit der Natur zu verbinden. Lassen Sie sich mit dem Paddel oder dem Kajak über das Wasser gleiten. Diese Wanderung verbindet körperliche Entspannung (Yoga, Meditation) mit einer sanften Erkundung des Sees in einer geschützten natürlichen Umgebung.

Italiano :

Prendetevi il tempo per rallentare, respirare e riconnettervi con la natura. Scivolate sull’acqua con una pagaia o un kayak. Questa passeggiata combina il rilassamento fisico (yoga, meditazione) e la delicata esplorazione del lago, in un ambiente naturale incontaminato.

Espanol :

Tómese su tiempo para bajar el ritmo, respirar y volver a conectar con la naturaleza. Deslícese por el agua en remo o kayak. Este paseo combina la relajación física (yoga, meditación) y la exploración suave del lago, en un entorno natural virgen.

